محافظ الدقهلية: نشر فيديو احتفالات المحافظة بعيدها القومي في المدارس

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية مدرسة نوسا الغيط الإعدادية للبنات بمركز أجا، في إطار متابعته الميدانية لسير العملية التعليمية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة.

وحرص المحافظ على التحاور مباشرة مع الطالبات، للتحدث إلى الطالبات عن تاريخ محافظة الدقهلية وعيدها القومي الذي يحتفل به في الثامن من فبراير من كل عام، مؤكداً على ضرورة ترسيخ الانتماء ومعرفة تاريخ الوطن.

كما وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بنشر فيديو احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة على جميع المدارس، لتعريف النشء بتاريخهم وتضحيات القوات المسلحة وأبناء الدقهلية.

والتقى المحافظ خلال جولته بإدارة المدرسة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المناهج الدراسية والأنشطة المطبقة، كما حث الطالبات على الاجتهاد في الدراسة والتفوق، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، مع التشديد على الحفاظ على نظافة المدرسة ومظهرها الحضاري كمؤسسة تعليمية وتربوية.

وأكد محافظ الدقهلية أن تطوير التعليم هو حجر الأساس لتقدم المجتمع.

و أعرب المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، التي تُؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لقطاع التعليم،