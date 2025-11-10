محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بحديقة "شجرة الدر" في حي غرب المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حي غرب المنصورة، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، ورصد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جولاته الميدانية اليومية، بحضور محمد أمين، رئيس الحي، محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وانطلقت الجولة من حديقة "شجرة الدر"، حيث اطمأن المحافظ على سير أعمال التطوير الجارية، وتفقد أعمال الجسات الأرضية، وشدد على أهمية هذه الحدائق في توفير مساحات خضراء تخدم المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجه مرزوق القائمين على الأعمال بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، ليكون متنفسًا لأهالي المحافظة.

كما توجه المحافظ إلى مكتب توثيق وزارة الخارجية الموجود داخل الحديقة، للوقوف على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وطلب دعم المكتب بعدد إضافي من الموظفين، لسرعة إنهاء معاملات المواطنين، كما وجه بتوفير مقاعد إضافية لراحة المواطنين خلال فترة انتظارهم.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يلعبه المكتب في تسهيل إجراءات التوثيق للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، مطالبًا من العاملين الاستمرار في تقديم خدمة متميزة، في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات الحكومية.

ووجه رئيس حي غرب المنصورة، بتوفير موقع بديل لنقل الملاهي الموجودة حاليًا داخل الحديقة، لتمكين الشركة المنفذة لمشروع التطوير من إتمام أعمالها، وتوفير خدمات لائقة بالحديقة للمواطنين، وذلك بحضور طارق جاد، أحمد عرفة، نائبي رئيس حي غرب المنصورة.