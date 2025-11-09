الدقهلية: تحرير 11 محضرا في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه اللجان تأتي استجابة لشكاوي المواطنين مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح المحافظ أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت اليوم بالمرور على 10 من المخابز في حملة رقابية مفاجئة، وأكد أن هذه الحملات ليست مجرد إجراء مؤقت، بل هي خطة مستمرة للتأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، ومنع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين.

استهدفت الحملة التفتيشية، المرور على المخابز بمركزي، طلخا ونبروه، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا، نقص الوزن يتراوح بين 9-19 جم، وقامت الحملة بالمرور على أكثر من 10 مخابز بقرى، ميت عنتر، والمنيل بالإضافة إلى مدينة طلخا، والطيبة، وكفر بهوت، وكفر الجنينة، بالإضافة إلى مدينة نبروه.

شارك في الحملة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، والدكتور اسماعيل تركي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.