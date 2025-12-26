رفضت تدفع فلوس.. القبض على مناديا سيارات اعتديا على سيدة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام مناديان سيارات بإعتراض سيارة صديقتها وممارسة أعمال البلطجة لرفضها سداد مبلغ مالى لهما "دون وجه حق" بإحدى ساحات الإنتظار بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (أحد الأشخاص ونجله "يعملان مناديان سيارات بدون ترخيص"– مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق).. وبحوزة أحدهما (عصا خشبية) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.