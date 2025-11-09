مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

لقى طالب مصرعه وأصيب آخر اثر وقوع حادث على الطريق الدولى الساحلى أمام مديرية الأمن المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة اثر وقوع حادث

تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل على الطريق الساحلى مما ادى لمصرع طالب واصابة آخر.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع

حمدى عبد الفتاح ماهر 17 عاما" طالب " مقيم دمياط واصابة احمد عبد الهادى جاد 19 عاما ، مقيم دمياط بكسر بالساق اليمنى

كدمات متفرقة بالجسم

تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

