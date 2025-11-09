قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد قرية البجلات للوقوف على مستوى الخدمات ويوجه برفع تجمعات القمامة

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ،قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف القطاعات، وعلى رأسها خدمات النظافة والبيئة، في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية، وأكد أن زيارته تأتي استجابة لشكواهم للوقوف على الأوضاع بالقرية على الطبيعة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات العامة، والتي تضمنت وجود تجمعات للقمامة بمنطقة مقابر القرية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بجدية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بالقرى.

و كلف المحافظ ،  وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر، ورئيسة الوحدة المحلية لقرية البجلات، بإزالة كافة تجمعات القمامة بمنطقة مقابر القرية وتلافي جميع الملاحظات، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة لعناصر ومعايير اختيار أفضل قرية ومدينة.

كما تفقد  عددًا من شوادر بيع الخضروات والفاكهة، ووجَّه أصحابها بعدم المغالاة في الأسعار، وعدم إشغال الشارع بما يعيق حركة المرور والمشاة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن جولاته المفاجئة ستستمر بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، مؤكدًا أن العمل الميداني هو المعيار الحقيقي لقياس الأداء.

و وجّه المحافظ  رئيس مركز منية النصر ورئيس الوحدة المحلية لقرية البجلات، بالبدء الفوري اليوم في نقل ورفع تجمعات القمامة بالقرية وتحسين المشهد الحضاري بالقرية، مؤكدًا على رفع كفاءة الإنارة بشوارع القرية والطرق المؤدية إليها.

الدقهلية محافظ منية النصر البجلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة أقراص مخدرة

المتهم

سمح لطفل بقيادة السيارة.. القبض على سائق ميكروباص تابع لمدرسة بالإسكندرية

قوات الأمن

القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخصا بالبحيرة

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

