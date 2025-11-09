محافظ الدقهلية يتفقد قرية البجلات للوقوف على مستوى الخدمات ويوجه برفع تجمعات القمامة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ،قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف القطاعات، وعلى رأسها خدمات النظافة والبيئة، في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية، وأكد أن زيارته تأتي استجابة لشكواهم للوقوف على الأوضاع بالقرية على الطبيعة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات العامة، والتي تضمنت وجود تجمعات للقمامة بمنطقة مقابر القرية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بجدية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بالقرى.

و كلف المحافظ ، وائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر، ورئيسة الوحدة المحلية لقرية البجلات، بإزالة كافة تجمعات القمامة بمنطقة مقابر القرية وتلافي جميع الملاحظات، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة لعناصر ومعايير اختيار أفضل قرية ومدينة.

كما تفقد عددًا من شوادر بيع الخضروات والفاكهة، ووجَّه أصحابها بعدم المغالاة في الأسعار، وعدم إشغال الشارع بما يعيق حركة المرور والمشاة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن جولاته المفاجئة ستستمر بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، مؤكدًا أن العمل الميداني هو المعيار الحقيقي لقياس الأداء.

و وجّه المحافظ رئيس مركز منية النصر ورئيس الوحدة المحلية لقرية البجلات، بالبدء الفوري اليوم في نقل ورفع تجمعات القمامة بالقرية وتحسين المشهد الحضاري بالقرية، مؤكدًا على رفع كفاءة الإنارة بشوارع القرية والطرق المؤدية إليها.