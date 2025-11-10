أسماء المصابين الخمسة في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ميت غمر وهم

إسلام محمد محمود إسماعيل 51 علما، مقيم ميت ناجى ميت غمر وإصابتهما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، محمد السعيد متولى 35 عاما مقيم ميت ناجى ميت غمرواصابته كسر بالساعد الأيمن

كما أصيبت صفاء إبراهيم عبد الحميد 48 عاما مقيمة الدبونية ميت غمر، وإصابتها كسر بالساق اليمنى، محمد السيد محمد ابراهيم 47 عاما مقيم صهرجت الكبرى ميت غمر واصابته سحجات بالذراعيين وجودة رضا جودة 17 عاما مقيم صهرجت الكبرى ميت غمر واصابته كسر بالركبة اليمنى ،

وكان خمسه اشخاص قد اصيبوا بأصابات متفرقة اثر انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه وذلك امام مصنع الغزل بميت غمر بمحافظه الدقهلية.