880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملاءه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
حوادث

أسماء المصابين الخمسة في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

همت الحسينى

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ميت غمر وهم
إسلام محمد محمود إسماعيل 51 علما، مقيم ميت ناجى ميت غمر وإصابتهما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، محمد السعيد متولى 35 عاما مقيم ميت ناجى ميت غمرواصابته كسر بالساعد الأيمن

كما أصيبت صفاء إبراهيم عبد الحميد 48 عاما مقيمة الدبونية ميت غمر، وإصابتها كسر بالساق اليمنى، محمد السيد محمد ابراهيم 47 عاما مقيم صهرجت الكبرى ميت غمر  واصابته سحجات بالذراعيين وجودة رضا جودة 17 عاما مقيم صهرجت الكبرى ميت غمر واصابته كسر بالركبة اليمنى ،

وكان  خمسه اشخاص  قد اصيبوا بأصابات متفرقة اثر   انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه وذلك امام مصنع الغزل بميت غمر بمحافظه الدقهلية.

جانب من الندوة

جبران: التدريب والتأهيل محوران رئيسيان لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج

انتخابات ٢٠٢٥

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

دكتور عمرو طلعت

وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الجيزة القومية الابتدائية بالجيزة

حملات مكبرة لمتابعة التزام سائقي السرفيس بتعريفة الركوب الرسمية وخطوط السير بالزقازيق

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

