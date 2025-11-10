انقلب بهن توكتوك.. إصابة 3 سيدات في حادث بالدقهلية

أصييت 3 سيدات بإصابات متفرقة في انقلاب توكتوك بالقرب من نادي بلقاس بمحافظه الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب توكتوك امام نادي بلقاس وإصابة 3 سيدات.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين إصابة كلا من

رابعة جمعة محمد 60 عاما مقيمة الساحه بلقاس وإصابتها ما بعد الارتجاج

كدمة بالصدر ، وعزة صبحي رمضان 20 عاما مقيمة بالساحة بلقاس ومصابة بكسر بالقدم اليمني وجرح بالرأس ولميس إبراهيم محمد 21 عاما مقيمة بالساحة واصابتها كدمات وسحجات وجروح وتم نقلهن الى مستشفى بالقاس لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.