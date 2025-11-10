محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة والخدمات بقريتي نوسا الغيط ونوسا البحر

تفقد اللواء طارق مرزوق ، محافظ الدقهلية مستوى النظافة بشوارع قريتي نوسا الغيط ونوسا البحر التابعتين لمركز أجا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للحملات المكثفة للنظافة وتحسين المنظر الحضاري بالقرى، وفي إطار جولته الممتدة منذ الصباح، يرافقه محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وتفقد المحافظ عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقريتين، حيث اطمأن على كفاءة أعمال النظافة اليومية، ومستوى الأداء في رفع المخلفات، والتقى عمال النظافة واستمع إليهم مؤكداً على توفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم والحفاظ عليهم لأداء مهام وظيفتهم معربا لهم عن تقدير أهالي الدقهلية لعملهم والعرفان بجهودهم المتميزة في الحفاظ على المظهر الحضاري، ومشيدا بأداء الأستاذ كامل صلاح رئيس الوحدة المحلية.

ووجه المحافظ ، محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، بضرورة استمرار تكثيف الجهود، والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بجميع القرى، لتحقيق أقصى معدلات النظافة، مؤكدًا على أن القيادة التنفيذية بالمحافظة لا تتهاون في تطبيق معايير الجودة، وشدد على أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات من المواطنين، ومتابعة تنفيذ الحملات بشكل يومي حتى تظهر القرية بالمستوى اللائق الذي يعكس جهود الدولة في تطوير القرى المصرية.

كما حرص المحافظ على اللقاء بالمواطنين في القرية، وأعرب الأهالي عن ترحيبهم بزيارة محافظ الدقهلية الميدانية، مؤكدين تقديرهم لجهود المحافظ الملموسة في المتابعة الميدانية والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وفي جميع المراكز، وتحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمية بالقرى.

تأتي هذه الجولة استمرارًا لسلسلة من الزيارات المفاجئة التي يقوم بها محافظ الدقهلية لمختلف القرى والمراكز، للتأكد من انتظام سير العمل وارتفاع مستوى الخدمات، انطلاقًا من مسؤوليته في تحقيق الرقابة الفعالة