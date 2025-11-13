بالأسلحة البيضاء.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بقرية في الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الاشخاص بقرية الصبرية بجوار الجامع الكبير بالأسلحة البيضاء، مما أدى لإصابة 4 أشخاص باصابات متفرقة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة وتبين اصابة كلا من أحمد خالد محمد فرج 24 عاما مقيم الصبرية شربين

مصاب بجرح قطعي بالرأس، علي محمد فرج خير الله 40 عاما واصابته بجروح بالجبهة واشتباه كسر بالانف ، علي ياسر محمد فرج 17 عاما واصابته بجرح بالذراع الأيسر، خالد محمد فرج خير الله 58 عاما واصابته جرح غائر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمو الصبرية بشربين.



وتم نقل المصابين الى مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.