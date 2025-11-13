قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يشهد توقيع بروتوكول لتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بنبروه

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتحالف شركتي "عثمان جروب" و"إيتوس"، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة نبروه.

ويأتي المشروع في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، أحد أهم المشروعات القومية في قطاع المرافق بالمحافظة.

وقّع البروتوكول المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس محمد سامي، ممثل شركة "عثمان جروب"، والمهندس حسانين المملوك ممثل شركة "إيتوس"، بحضور السيد شميس خبير المكتب الاستشاري العام، وعدد من قيادات القطاع.

ويهدف البروتوكول إلى إعادة تأهيل محطة المعالجة الحالية في نبروه ورفع طاقتها الإنتاجية، حيث تبلغ الطاقة الحالية للمحطة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وسيتم توسعتها بإضافة 15 ألف متر مكعب يوميًا، لتبلغ طاقتها الإجمالية 25 ألف متر مكعب يوميًا، باستثمارات تصل إلى مليار وخمسين مليون جنيه، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.

وأكد المحافظ  أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي هذه المشروعات أولوية لارتباطها المباشر بصحة المواطن وحماية البيئة.

وأعرب المحافظ  عن تقديره لشركاء التنمية والجهات المانحة، بالاشتراك مع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات، والتي تعكس ثقة المجتمع الدولي وتقديره للدولة المصرية

واشار المحافظ إلى أن إعادة تأهيل محطة نبروه تمثل خطوة مهمة نحو تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، الذي يخدم قطاعًا واسعًا من مراكز المحافظة، موضحًا أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة المعالجة وتقليل الملوثات وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية، كما أشار إلى أن البرنامج الزمني للمشروع وُضع بدقة لضمان الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول المحدد، مع متابعة مستمرة من المحافظة لجميع مراحل التنفيذ.

الدقهلية محافظ عقد استثمارات

