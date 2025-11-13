القبض على عامل تعدى على زوجة شقيقه وسرق شقتها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على مسكنه وسرقة كاميرات المراقبة المحيطة به بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من والدة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإتلاف كاميرات المراقبة وسرقة منزلها لوجود خلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.