جحود الابن.. يطرد والدته من منزلها بمساعدة زوجته بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات (مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) من قيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها وكريمتها بالضرب وإحداث إصابتها وطردها من المنزل على إثر خلافات الميراث.

تبين أن الخلافات المشار إليها محرر بشأنها عدة محاضر، وبتاريخ 10/9/2025 صدر حكم قضائى لصالح الشاكية بتمكينها من المنزل، وبتاريخ 28/10/2025 تبلغ منها بقيام المشكو فى حقهما بطردها من المنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق.