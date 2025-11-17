مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للشعب ودعم صريح لنزاهة الانتخابات

أشاد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالبيان الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث خلال منافسة المرشحين الفرديين، مؤكدًا أن حديث الرئيس يحمل رسالة واضحة عنوانها النزاهة أولًا… وإرادة الناخب فوق الجميع.

وقال الحبال إن كلمات الرئيس جاءت في توقيت دقيق، لتؤكد التزام الدولة الكامل بإنفاذ القانون وصون العملية الانتخابية من أي تجاوز أو تشويه، مشيرًا إلى أن توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الشامل في الطعون، وفحص الأحداث بكل شفافية، تعبّر بوضوح عن قيادة لا ترضى إلا بأن تعكس النتائج الإرادة الحقيقية للمواطنين.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن ثقة الرئيس في الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في الوقائع، والتأكيد على استقلالها ودورها الحاسم، يثبت أن الدولة لا تحمي نزاهة الانتخابات بالكلام، بل بالمؤسسات والأدوات القانونية الواضحة والقوية.

وأشار الحبال إلى أن مطالبة الرئيس بالتحقق من حصول كل مندوب مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات، يعكس حرصًا عميقًا على ضمان الشفافية الكاملة ومنع أي لبس أو تشكيك، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحمي المرشحين والناخبين على حد سواء.

وأكد أن استعداد القيادة السياسية لاتخاذ القرار الصحيح دون تردد—سواء كان الإلغاء الجزئي أو الكامل في أي دائرة يتعذر فيها التأكد من الإرادة الانتخابية—هو دليل واضح على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تتهاون في حماية العملية الديمقراطية.

وثمّن الحبال أيضًا دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان ما اتخذته من إجراءات تجاه مخالفات الدعاية، مشيرًا إلى أن هذا يضمن رقابة فعالة، ويمنع تكرار أي تجاوزات في الجولات الانتخابية المقبلة.

واختتم المهندس تامر الحبال تصريحه مؤكدًا:

"نثق في حكمة الرئيس، وفي قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية. وكلنا خلف القيادة السياسية والهيئة الوطنية لضمان انتخابات تعبر بحق عن رأي الشعب… تحيا مصر.