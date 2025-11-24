قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إقبال متوسط على لجان دار السلام في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
حسن رضوان

سجلت لجان الاقتراع في مجمع المدارس بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، ظهر اليوم، إقبالًا متوسطًا من الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار عدد من القائمين على اللجان إلى أن الحركة الانتخابية بدأت بشكل تدريجي منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا، حيث تركزت الطوابير أمام بعض المراكز دون ازدحام شديد، مع التزام الناخبين بالإجراءات التنظيمية والأمنية المعمول بها.

وشهدت اللجان مشاركة جيدة من كبار السن والسيدات، فيما سجلت كثافة أقل مقارنة بالمرحلة الأولى، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة قبل إغلاق اللجان في التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد بالإدلاء بصوته.

وتجري العملية الانتخابية في ظل إجراءات مشددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير التصويت بانضباط وشفافية، فيما يشمل التصويت محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء.

يُذكر أن نتائج المرحلة الثانية ستبدأ إجراءات إعلانها في الثاني من ديسمبر المقبل، على أن يتم فتح باب الطعون مباشرة بعد إعلان النتائج وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة.

