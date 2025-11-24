الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، رفع درجة الاستعداد القصوى وانتشار الفرق والمعدات على المحاور الرئيسية والميادين العامة، تحسباً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وفق تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الشركة جاهزيتها للتعامل مع مياه الأمطار والتصدي لأي تراكمات، من خلال تكثيف أعمال تطهير بالوعات الأمطار والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة الشبكات، وتجهيز الشفاطات والطلمبات.

وأشارت الشركة إلى أنها تتابع بشكل مستمر البيانات والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان التدخل السريع والفعال لأي طارئ،.