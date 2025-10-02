قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
فن وثقافة

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ينظم أمسية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي

أ ش أ

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية أمسية موسيقية بمعهد الموسيقى العربية، بمشاركة نجوم شباب من المؤسسة الخيرية الدولية لفلاديمير سبيفاكوف، وبحضور الدكتور فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وأعضاء السفارة الروسية بالقاهرة، والدكتور إبراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية.


وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم /الخميس/ - أن نجوم شباب من المؤسسة الخيرية الدولية لفلاديمير سبيفاكوف ماريا بيلوكوبيتوفا (عزف بيانو)، يكاتيرينا نايدينوفا (عزف فلوت)، وايميليا اصلانوفا (عزف تشيللو) قدموا مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية من أعمال باخ و شوبان و ميندلسون و رحمانينوف وتشايكوفسكي.


وأضاف أن الموسيقيين الروس أظهروا إبداعا مدهشًا في عزف الموسيقى الكلاسيكية للتأكيد من جديد ان الموسيقى هي لغة الشعوب، وان الموسيقى قادرة على إيجاد خطوط تواصل بين ثقافات الشعوب المختلفة، وان الموسيقى هي لغة عالمية.


من جانبه .. قدم فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الشكر لوزارة الثقافة المصرية، ودار الأوبرا المصرية، وإدارة معهد الموسيقى العربية للتعاون على تنظيم هذه الاحتفالية.. مؤكدا أن الموسيقى توحّد الناس في قارات مختلفة وتبقى بعيدة عن السياسة، محافظةً على رسالتها الأساسية أن تكون لغة التفاهم والصداقة .


وأعرب عن يقينه أن الموسيقى الكلاسيكية ستقرّب أكثر بين الشعبين الصديقين الروسي والمصري، موضحا أن احتفالية اليوم العالمي للموسيقى تأتي في إطار الاحتفالات التي تنظمها روسيا في العالم بمناسبة مرور 100 عام على الدبلوماسية الشعبية الروسية. 


وأضاف أن هذه الاحتفالية هي هديتنا لجميع محبي الموسيقى في اليوم العالمي للموسيقى، الذي يُحتفل به في الأول من أكتوبر مشيدا زايتشيكوف بمسرح معهد الموسيقى العرب، مؤكدا أن طراز معماري فريد وقد أسعد شباب الموسيقيين الروس بالعزف علي خشبة هذا المسرح العريق .
 

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة وزارة الثقافة المصرية أمسية موسيقية بمعهد الموسيقى العربية المؤسسة الخيرية الدولية لفلاديمير سبيفاكوف الدكتور فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أعضاء السفارة الروسية بالقاهرة الدكتور إبراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية

