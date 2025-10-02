أحمد عبد الجواد يتقدم باستقالته من الشيوخ لخوض انتخابات النواب

تقدم النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مستقبل وطن، باستقالته من مجلس الشيوخ، لعزمه الترشح في انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس حيث وافق المجلس عليها وأعلن خلو مكانه.

وضمت أسماء النواب المستقيلين وعدددهم 14 نائبا كلام من:

اسماء النواب المستقلين

1. احمد عبدالجواد محمد محمد

2. وليد محمود فوزى على المليجى

3. احمد صبيح محمد خشانة

4. سمير محمد البيومى احمد رمضان

5. مصطفى بيومى محمد بيومى

6. فرج فتحي فرج على

7. سالم شتيوى سالمان غنيم

8. محمد عبده صديق اللمعى

9. دينا محمد نبيل محمد هلالى

10. اكمل سامى نجاتى خطاب

11. محمد مجدى فريد محمد

12. نهى احمد فتحى احمد زكى

13. عادل محمد حجازى احمد

14. ياسر محمد اسماعيل الهضيبى

