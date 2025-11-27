منتقدا ما يحدث.. أشرف زكي: "السوشيال ميديا" ساهمت في ظاهرة تصوير عزاءات الفنانين ويصل الأمر للانتهاك

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في ظهور ظاهرة تصوير الفنانين أثناء عملهم في الشوارع ونشر مقاطعهم على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تسببت في بعض الانتهاكات، لكنها بدأت في التراجع بعد تنظيم الأمور.

العزاء والدفنة للفنانين والمشاهير

وأوضح اشرف زكي، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”: "يحدث في العزاء والدفنة للفنانين والمشاهير الكثير من الانتهاكات والتصوير بشكل يستفز أهل وأسرة المتوفى، الصحفيون ملتزمون بالقواعد، أما الذين نتحدث عنهم ليسوا صحفيين بالأساس، أصبح هناك وظيفة جيدة تُسمى صناع السوشيال ميديا، وهم السبب في بعض الانتهاكات، لكن الموضوع تم الانتهاء منه".

تغطية مراسم العزاء والدفن

وأشار أشرف زكي، إلى وجود اتفاق رسمي مع نقابة الصحفيين لتغطية مراسم العزاء والدفن، مؤكدًا أن الصحفيين ملتزمون بشكل كامل، مضيفًا: "الموضوع انتهى، والفنان يجب أن يعمل بحرية دون أي مضايقات، مع احترام الإعلاميين المنضبطين".