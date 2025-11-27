أشرف زكي: لدينا مشروع "ألف حلم" لمنح الشباب فرصًا حقيقية للتألق في التمثيل

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في أول ظهور له بعد العودة من الاستقالة، أنه خلال شهر رمضان لم يتجول في مدينة الإنتاج الإعلامي إلا للقاء أعضاء النقابة كخافة، مشددًا على أن النقابة تحتوي على ملفات مهمة يسعى لحلها وشرح بعض المشكلات لإيجاد حلول مناسبة.

التعامل مع ملفات معينة

وأوضح اشرف زكي، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يواجه تحديات في التعامل مع ملفات معينة غير قادر على حلها بمفرده، قائلًا: "لدينا ملفات عديدة بالنقابة، ولا أتحدث عن الملف الصحي والاجتماعي فقط، فنحن نعمل في مهنة خاصة جدًا".

وأضاف اشرف زكي، أن عدد الخريجين من أكاديمية الفنون والكليات الفنية الأخرى يزيد عن 120 ألفًا في الفروع المختلفة، ومنذ 15 عامًا لم يتم توفير فرص عمل كافية لهؤلاء الشباب، حيث يصل نحو 10% فقط منهم للعمل بعد اجتهادهم واختيار المخرج لهم.

مشروع ألف حلم

وأشار اشرف زكي، إلى أن النقابة قامت بمحاولات عدة لتوفير فرص عمل لهذه الفئة، مؤكّدًا أنهم يعملون حاليًا على مشروع "ألف حلم" داخل النقابة لدعم الشباب ومنحهم فرصًا حقيقية للتألق في مجال التمثيل.