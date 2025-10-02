كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بتجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى مدارس البنات بالقليوبية وحيازة سلاح أبيض ومضايقتهم للطالبات.

حقيقة تجمع أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء أمام مدرسة فتيات بالقليوبية

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأمكن تحديد وضبط القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبمواجهتها أقرت بعلمها بأن الظاهرين بمقطع الفيديو طلبة بمدرسة مجاورة للمدرسة المشار إليها ولخشيتها من تعرض الطالبات لمضايقات منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة على النشر لإدعائها الكاذب..