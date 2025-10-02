تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بنطاق محافظة الإسكندرية.

القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص و3 سيدات "لـ2 منهم معلومات جنائية"، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.