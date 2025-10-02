ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى عقار بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى بدروم عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة نسيم في شبرا الخيمة

وأسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم إسعافهم في موقع الحريق بواسطة طواقم الإسعاف دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع أي إصابات محتملة.



وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، وباشرت فرق الإسعاف التعامل مع 4 حالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة، وتم إسعافهم جميعًا داخل موقع الحادث دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وعقب عمليات الإطفاء، نفذت القوات أعمال التبريد داخل البدروم لمنع تجدد النيران، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط العقار لحماية المواطنين وتأمين أعمال الإطفاء والإسعاف.