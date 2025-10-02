قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات لنقاش تعدى على طفل فى المعصرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، نقاش بالسجن المشدد 10 سنوات، لعديه على طفل فى المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال. 


كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5304 لسنة 2025 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 1602 لسنة 2025 كلي ، وتحت إشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «السيد. م. ع»، 24 سنة، نقاش بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه «علي .ث .م» بالتحيل بأن قام باستدراجه لمسكنه بعيداً عن أعين ذويه بحيلة أنطلت عليه إلا وهي شراء بعض الحلويات، ثم أعاد فعلته بأن أكره الطفل المجني عليه سالف الذكر على التوجه رفقته لمسكنه محل الواقعة بأن أوقع عليه تحديداً بإفشاء ما حدث بينهما في المرة الأولى قاصداً من ذلك أبعاده عن أعين الرقباء متمكناً بتلك الوسيلة من الانفراد به حال كون المجني عليه لما يتجاوز الثمانية عشر ميلادياً.
وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمانين والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن أدخله عنوة بداخل إحدى الغرف بمسكنه وما ان ظفر به حتى استطالت يده مواطن عفته واعتدى عليه قاصداً من ذلك هتك عرضه.
قال والد الطفل علي، المجني عليه، 57 سنة، مالك حانوت بيع قطع غيار بتحقيقات النيابة العامة إنه  على إثر سوء الحالة النفسية لنجله الطفل وبتفقد أمره أخبره بتكرار قيام المتهم باستدراجه لمسكنه تاره بالتحيل وتاره بالقوة والتهديد الواقع عليه وتحسس مواطن عفته  واعتدى عليه وعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هنك عرض نجله.
وأكد الرائد شرطة إبراهيم كرم محمد علي، 34 سنة، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة في تحقيقات النيابة العامة إن تحرياته السرية دلته لصحة ارتكاب المتهم الوقعة استدراجه للطفل المجني عليه لمسكنه تاره بالتحيل وتاره الاكراه مستغلاً في ذلك حداثة من المجني عليه وهتك عرضه مرتين بأن لامس مواطن عفته وعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هتك عرضه، وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم عقب ورود البلاغ.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه بسؤال الطفل المجني عليه، والبالغ من العمر 9 سنوات بالتحقيقات على سبيل الاستدلال، أقر بقيام المتهم باستدراجه لمسكنه تارة بالتحيل بأن اوهمه بالتوجه معه لشراء بعض الحلويات وحال ذلك توجه رفقة المتهم لمسكنه وقام بحسر بنطاله عنه وتحسس مواطن عفته والمرة الثانية قام باستدراجه لمسكنه بالقوة بأن أوقع عليه تهديداً بإفشاء ما حدث بينهما وتوجه رفقته لمسكنه على ذلك التهديد وقام المتهم بحسر بنطاله عنه وتجرد المتهم من ملابسه واعتدى عليه وعزى قصد من ذلك هتك عرضه.. وبعرض المتهم على المجني عليه عرضاً قانونياً أشار عليه بأنه ذات الشخص مرتكب الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو السجن المشدد 10 سنوات طفل المعصرة

