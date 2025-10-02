القبض على مدرس تعدى على طفل داخل مدرسة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إتهام والدة أحد الطلبة لمدرس بالإعتداء على نجلها.

القبض على مدرس تعدى على طفل داخل المدرسة بالجيزة

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (ربة منزل "ولية أمر طالب سن ٨"- مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها عدم رغبة نجلها للذهاب إلى المدرسة بزعم تعرضه للإعتداء من قبل أحد المدرسين خلال العام الدراسى الماضى.

تم ضبط المدرس المذكور (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.