انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق في مصر القديمة

شهد حي مصر القديمة في القاهرة انهيار عقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان بدون إصابات أو خسائر بشرية.

انهيار عقار في مصر القديمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار جزئي في عقار في منطقة مصر القديمة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مدعومة بأجهزة المحافظة وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق - أرضي وطابقين.

وجرى تشكيل لجنة من المحافظة لفحص العقارات المجاورة واجراء كردون أمني بمحيط العقار المنكوب.

حيث تبين من المعاينة انهيار واجهة العقار بالكامل وسقوطها وأن العقار قديم ومتهالك وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.