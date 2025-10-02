قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
«بحرية الاحتلال» تعترض سفينة أوكسجين التابعة لأسطول الصمود العالمي
ننشر أسماء محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
أخبار البلد

إسلام دياب

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر ۲۰۲۵ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، بعد ظهر يوم السبت المقبل، الناخبين فى الداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 / 2030، وكذا إغلاق قاعدة البيانات وإعلان الجدول الزمني الذى يتضمن بدء تلقى أوراق الترشح لعضوية المجلس اعتبارا من 4 أكتوبر.

وأكدت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى منها داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وتضم المرحلة الثانية باقي المحافظات.

فى نظام القائمة تضم المرحلة الأولى نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الثانية "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 102 مقعد، بالإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، التى تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب محافظات المرحلة الأولى

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

