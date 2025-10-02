ننشر أسماء محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر ۲۰۲۵ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، بعد ظهر يوم السبت المقبل، الناخبين فى الداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 / 2030، وكذا إغلاق قاعدة البيانات وإعلان الجدول الزمني الذى يتضمن بدء تلقى أوراق الترشح لعضوية المجلس اعتبارا من 4 أكتوبر.

وأكدت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى منها داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وتضم المرحلة الثانية باقي المحافظات.

فى نظام القائمة تضم المرحلة الأولى نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الثانية "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 102 مقعد، بالإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، التى تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".