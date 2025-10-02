قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
أخبار البلد

ننشر أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر ۲۰۲۵ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، بعد ظهر يوم السبت المقبل، الناخبين فى الداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 / 2030، وكذا إغلاق قاعدة البيانات وإعلان الجدول الزمني الذى يتضمن بدء تلقى أوراق الترشح لعضوية المجلس اعتبارا من 4 أكتوبر.

وتجرى وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو الماضي ، وبموجبه تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية مخصص لها 284 مقعدا، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة مخصص لها 284 مقعدا، وتوزيع قوائم الدوائر المغلقة المطلقة في 4 دوائر انتخابية الدائرة الأولى والثانية مخصص لكل واحدة منهما 102 مقعدا، والدائرة الثالثة والرابعة مخصص لكل منهما 40 مقعدا، باجمالى 284 مقعدا بنظام القوائم. .

وأكدت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الثانية منها، فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، وتضم المرحلة الثانية بالنظام الفردي 13 محافظة هى " القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء".

وفى نظام القائمة تضم المرحلة الثانية نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الأولى "قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات هى "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". 

والمرحلة الأولى داخل 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة، وذلك للنظامين الفردي والقائمة، حيث تضم المرحلة الأولى بالنظام الفردي 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وتضم المرحلة الثانية باقي المحافظات.

فى نظام القائمة تضم المرحلة الأولى نفس محافظات الفردي، ولكن فى شكل دوائر نظام القائمة وهى محافظات الدائرة الثانية "قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 102 مقعد، بالإضافة إلى محافظات الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، التى تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

