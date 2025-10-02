قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار جزئي لعقار من 3 طوابق في مصر القديمة
ضربوا مدرس في المنيب بالشبشب.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
عبد الغفار: التنسيق بين الصحة والمستشفيات الجامعية ساهم في مواجهة الأزمات والجوائح
وزير الخارجية: منخرطون في جهود وقف إطلاق النار بالسودان
يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بمركز الداخلة. 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل في مركز الداخلة. 
تبين اندلاع حريق بمزرعة نخيل ونباتات جافة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة موط خلف الكنيسة بالمدينة أسفر عن تفحم عدد من أشجار النخيل والنباتات الجافة "الهيش" دون إصابات بشرية. 

انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بسيارات فنطاس مياه للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمزارع المجاورة وجرى اخماد الحريق دون إصابات بشرية وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه وانتداب لجنة من الزراعة والبيطري لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق. 

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد شهدت اليوم اندلاع حريقين الأول بمزرعة نخيل بقرية الصحوة التابعة لقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة والحريق الثاني في مزرعة نخيل خلف منطقة "أسماك الوادي" بمدينة الخارجة، فيما شهدت مدينة موط اندلاع الحريق الثالث في مزرعة بجوار المنطقة الصناعية بمركز الداخلة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حريق

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

