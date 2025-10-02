القبض على شخص يُدير محطة «بث تليفزيوني» بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالقليوبية.

القبض على شخص يدير محطة بث تليفزيونى بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة قسم شرطة أول بنها ومركزى شرطة "بنها ، كفر شكر" بالقليوبية ، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته ( عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها – 2 وحدة معالجة مركزية – 5 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .