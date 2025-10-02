مقتل 5 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

لقى عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان.

مقتل 5 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية بنطاق محافظة أسوان تضم 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وبحوزتهم (60 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس" – كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (26) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.