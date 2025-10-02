قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السبب الحقيقي لاستقالة أشرف زكي من نقابة الممثلين

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا
محمد نبيل

استحق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية “السابق”، تحية واجبة من جموع الفنانين وأعضاء النقابة بعد قراره الأخير بالتخلي عن منصبه، من أجل الحفاظ على سلامته النفسية وقضاء وقت أطول برفقة أسرته، عقب سنوات طويلة من العطاء والنضال في الدفاع عن حقوق الممثلين، والتصدي لكل ما يخص المهنة وممتهنيها.

في تصريحات رسمية، قال أشرف زكي إنه "أدى دوره على أكمل وجه"، مؤكدًا أن اللحظة قد حانت ليتسلم الراية آخرون ويكملوا مسيرة العطاء داخل النقابة. ورغم الاستقالة، شدد على أنه سيبقى دائمًا "ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير"، داعمًا له بكل إخلاص.

لكن وعلى الرغم من الأسباب الوجيهة والمعلنة التي ساقها زكي، إلا أن الوسط الفني لا يخلو من همسات وتساؤلات حول دوافع أخرى غير مُعلنة، ربما لعبت دورًا في اتخاذ هذا القرار المفاجئ، خاصة مع بروز أدوار جديدة له خلف الكواليس.
 

المنتج "الخفي" لـ روجينا

خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أشرف زكي أحد الداعمين الأساسيين لإنتاج ثلاثة مسلسلات من بطولة زوجته الفنانة روجينا، حيث لعب فيها دور "المنتج الخفي". لم يظهر اسمه بشكل مباشر في التترات أو الحملات الإعلانية، لكنه كان حاضرًا بقوة في كواليس الاتفاقات، خصوصًا في المفاوضات المالية، حيث طلب من بعض الممثلين تخفيض أجورهم تقديرًا للعشرة والزمالة، بحسب ما يتردد داخل الوسط الفني.

معظم الفنانين تجاوبوا مع هذه الطلبات، ليس فقط بدافع المجاملة، ولكن أيضًا احترامًا لتاريخ أشرف زكي وعلاقاته الطيبة، بالرغم من عدم وجود رسميا وبشكل معلن على تترات العمل كمنتج.

غير أن دخول زكي مجال الإنتاج الفني – وإن كان بشكل غير مباشر – لم يُعلَن حتى الأن، ربما تجنبًا لشبهة تضارب المصالح، بين دوره كنقيب للفنانين من جهة، ومشاركته في إنتاج أعمال درامية من جهة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول حدود الشفافية.

على جانب متصل تم الإعلان مؤخرًا عن دخول ابنته مجال الإخراج التلفزيوني، من خلال مسلسل جديد من بطولة والدتها روجينا، والمقرر عرضه في الموسم المقبل. ورغم أن البعض رأى في ذلك خطوة متسرعة، إلا أن من الإنصاف منحها الفرصة الكاملة لإثبات موهبتها، كما حدث مع تجارب أبناء كبار المخرجين أمثال شادي الفخراني، رامي إمام، مروان حامد، ووليد الحلفاوي، وغيرهم.

أشرف زكي استقالة أشرف زكي نقيب الممثلين روجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

أرشيفية

4 إصابات في هجوم بسكين خارج كنيس يهودي شمال مانشستر

ماكرون

ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا

أرشيفية

وزير الخارجية اليوناني: وصول 39 سفينة من أسطول مساعدات غزة إلى ميناء أسدود

بالصور

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد