السبب الحقيقي لاستقالة أشرف زكي من نقابة الممثلين

استحق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية “السابق”، تحية واجبة من جموع الفنانين وأعضاء النقابة بعد قراره الأخير بالتخلي عن منصبه، من أجل الحفاظ على سلامته النفسية وقضاء وقت أطول برفقة أسرته، عقب سنوات طويلة من العطاء والنضال في الدفاع عن حقوق الممثلين، والتصدي لكل ما يخص المهنة وممتهنيها.

في تصريحات رسمية، قال أشرف زكي إنه "أدى دوره على أكمل وجه"، مؤكدًا أن اللحظة قد حانت ليتسلم الراية آخرون ويكملوا مسيرة العطاء داخل النقابة. ورغم الاستقالة، شدد على أنه سيبقى دائمًا "ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير"، داعمًا له بكل إخلاص.

لكن وعلى الرغم من الأسباب الوجيهة والمعلنة التي ساقها زكي، إلا أن الوسط الفني لا يخلو من همسات وتساؤلات حول دوافع أخرى غير مُعلنة، ربما لعبت دورًا في اتخاذ هذا القرار المفاجئ، خاصة مع بروز أدوار جديدة له خلف الكواليس.



المنتج "الخفي" لـ روجينا

خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أشرف زكي أحد الداعمين الأساسيين لإنتاج ثلاثة مسلسلات من بطولة زوجته الفنانة روجينا، حيث لعب فيها دور "المنتج الخفي". لم يظهر اسمه بشكل مباشر في التترات أو الحملات الإعلانية، لكنه كان حاضرًا بقوة في كواليس الاتفاقات، خصوصًا في المفاوضات المالية، حيث طلب من بعض الممثلين تخفيض أجورهم تقديرًا للعشرة والزمالة، بحسب ما يتردد داخل الوسط الفني.

معظم الفنانين تجاوبوا مع هذه الطلبات، ليس فقط بدافع المجاملة، ولكن أيضًا احترامًا لتاريخ أشرف زكي وعلاقاته الطيبة، بالرغم من عدم وجود رسميا وبشكل معلن على تترات العمل كمنتج.

غير أن دخول زكي مجال الإنتاج الفني – وإن كان بشكل غير مباشر – لم يُعلَن حتى الأن، ربما تجنبًا لشبهة تضارب المصالح، بين دوره كنقيب للفنانين من جهة، ومشاركته في إنتاج أعمال درامية من جهة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول حدود الشفافية.

على جانب متصل تم الإعلان مؤخرًا عن دخول ابنته مجال الإخراج التلفزيوني، من خلال مسلسل جديد من بطولة والدتها روجينا، والمقرر عرضه في الموسم المقبل. ورغم أن البعض رأى في ذلك خطوة متسرعة، إلا أن من الإنصاف منحها الفرصة الكاملة لإثبات موهبتها، كما حدث مع تجارب أبناء كبار المخرجين أمثال شادي الفخراني، رامي إمام، مروان حامد، ووليد الحلفاوي، وغيرهم.