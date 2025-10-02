أمطار ورعد في الشمال وحرارة مرتفعة بالصعيد.. تفاصيل طقس الخميس

تشهد مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 أجواءً خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تحذيرات أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن فرص سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية الغربية، خاصة مدينة السلوم، حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الممطرة القادمة من شرق ليبيا.

وبينما تستقر الأجواء في معظم المحافظات، يبقى جنوب البلاد وجنوب سيناء تحت تأثير أجواء شديدة الحرارة نهارًا، مع نشاط ملحوظ للرياح يساهم في تلطيف الأجواء ليلًا.

حالة الطقس العامة

الطقس معتدل في الصباح الباكر، حار على أغلب الأنحاء نهارًا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا في جميع المحافظات.

ظهور السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مع فرص سقوط رذاذ خفيف.

وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مع أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية على بعض المناطق.

الظواهر الجوية

نشاط للرياح على أغلب المناطق يعمل على تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وأثناء الليل.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس.

سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كم/س.

ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى ومدن الدلتا

القاهرة: الصغرى 21 – العظمى 32

6 أكتوبر: الصغرى 20 – العظمى 33

بنها: الصغرى 21 – العظمى 32

دمنهور: الصغرى 21 – العظمى 32

وادي النطرون: الصغرى 20 – العظمى 31

كفر الشيخ: الصغرى 20 – العظمى 30

المنصورة: الصغرى 21 – العظمى 31

الزقازيق: الصغرى 21 – العظمى 32

شبين الكوم: الصغرى 21 – العظمى 32

طنطا: الصغرى 20 – العظمى 31

السواحل الشمالية

دمياط: الصغرى 22 – العظمى 29

بورسعيد: الصغرى 24 – العظمى 28

الإسكندرية: الصغرى 22 – العظمى 30

العلمين: الصغرى 21 – العظمى 29

مطروح: الصغرى 20 – العظمى 28

السلوم: الصغرى 21 – العظمى 28

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الصغرى 20 – العظمى 33

السويس: الصغرى 21 – العظمى 32

العريش: الصغرى 20 – العظمى 29

رفح: الصغرى 20 – العظمى 28

رأس سدر: الصغرى 22 – العظمى 32

طابا: الصغرى 23 – العظمى 31

شرم الشيخ: الصغرى 26 – العظمى 35

الصعيد والواحات

الفيوم: الصغرى 21 – العظمى 33

بني سويف: الصغرى 20 – العظمى 34

المنيا: الصغرى 21 – العظمى 35

أسيوط: الصغرى 21 – العظمى 35

سوهاج: الصغرى 22 – العظمى 36

قنا: الصغرى 23 – العظمى 37

الأقصر: الصغرى 22 – العظمى 38

أسوان: الصغرى 25 – العظمى 39

الوادي الجديد: الصغرى 24 – العظمى 38

أبو سمبل: الصغرى 25 – العظمى 39

سيوة: الصغرى 20 – العظمى 37

وتؤكد الأرصاد أن الطقس اليوم يميل إلى الاستقرار في أغلب المحافظات، لكنه يحمل بعض التغيرات على السواحل الشمالية الغربية مع فرص أمطار رعدية، إلى جانب استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بجنوب البلاد. كما دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر في الأنشطة البحرية بسبب اضطراب حركة الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.