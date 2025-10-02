قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المشاط: انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025

كتب محمود مطاوع

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط مؤشرات الأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025.

  وقالت إن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025. فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ في أغسطس 2025 نحو 49.2 مليار دولار.

واشارت الي معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي سجل نموًا إيجابيًا (7.35%) في عام 2024/2025. كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%. 

             وتابعت: ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025. كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.

واكدت ان الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.

            كما استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع المشار إليه مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، قائلة: تظهر المؤشرات الدورية الرائدة استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.

            واشارت الي أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.

اجتماع الوزراء مدبولة المشاط النمو

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

