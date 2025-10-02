البنك المركزي: التضخم في مصر مستقر ويشهد تباطوءًا بنسبة 12%

قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025 مع تباطوء المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

وأوضح البنك المركزي المصري بعد اعلانه خفض سعر الفائدة في مصر مقدار 1% اليوم، أن تباطوء التضخم يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي.

أرجع البنك المركزي المصري بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

كان البنك المركزي المصري قد قرر قبل قليل خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.