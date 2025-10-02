بسبب سيجارة.. سائق بتطبيق نقل شهير يتعدى على شخصين بكوريك السيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تعدى قائد سيارة ملاكى بالضرب على شخصين يستقلان السيارة رفقته بكوريك السيارة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليهما طالبان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدقى، وبسؤالهما قررا أنه حال استقلالهما سيارة تابعة "لأحد تطبيقات النقل الذكى" قام أحدهما بإشعال سيجارة داخل السيارة إلا أنهما فوجئا بقيام قائدها بإيقافها والنزول والتعدى عليهما بالسب والضرب وقيامه بالتقاط كوريك السيارة وتهديدهما به دون إصابتهما.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) وبحوزته الأداة المستخدمة فى محاولة التعدى، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.