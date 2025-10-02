حاول سرقة حقيبتها.. القبض على المتهم بسحل فتاة بالجيزة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم بثه بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد دراجة نارية "تروسيكل" بمحاولة سرقة حقيبة من إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها طالبة "مصابة بسحجات باليدين"،مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبسؤالها قررت أنها حال سيرها فوجئت بقيام قائد دراجة نارية "تروسيكل" بمحاولة سرقة حقيبتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك مما أدى لسقوطها أرضا وحدوث إصابتها المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ، وقائدها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.