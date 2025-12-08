شاهد.. إلهام شاهين بصحبة نجوم الفن في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها ، صورا من كواليس حضورها في حفل"نيتفليكس"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا جمعتها بنجوم الفن أبرزهم: المخرج والممثل محمد سامي، الفنانة ليلى علوي، الفنانة مي عمر، الفنان حسن الرداد، الفنانة إيمي سمير غانم.

وقد وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة لصديقتها النجمة لبلبة خلال ندوة خاصة أقيمت بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت شاهين صورًا لها مع لبلبة ومع النجمة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.