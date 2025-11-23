إعلان قائمة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة المشاركة في دورة شمال إفريقيا بتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بقيادة أميرة يوسف، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات دورة اتحاد شمال إفريقيا الودية، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل.



وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي.. في حراسة المرمى: حبيبة صبري، وكنزي مجدي عزيز، ووفاء ربيع؛ وفي خط الدفاع: حبيبة أشرف، وجنة أحمد، وسلمى كرم، وفرحة الجارحي، وحنين زكي، وحبيبة وليد، ورودينا عبد الرسول؛ وفي خط الوسط: فاطمة مصطفى، وفاطمة الزهراء، وكاميليا معتز، وكاميلا أبو سيف، ومنة عزت، وأشرقت عادل، ومنى فكري، وفرح المهدي، وجوانا جورج؛ وفي خط الهجوم: حبيبة عصام، ونغم النجار، وسارة خالد.

