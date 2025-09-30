قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
البهى عمرو

كشف الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شئون التعليم، تفاصيل شكاوى بعض أولياء الأمور من تأخر تسلم أولادهم الكتب المدرسية، موضحا أن كتابين فقط لم يتم تسليمهما حتى الآن.

وقال عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن جزءا من الكتب المدرسية تم تسليمها مع بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي والباقي تم تسليمه مع بداية الأسبوع الثاني.

وأضاف الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم أنه لم يتبق سوى الرياضيات للصف الأول الابتدائي وكتاب اللغة الإنجليزية لمعظم الصفوف، مؤكدًا أن سبب التأخير راجع لتغيير منهج اللغة الإنجليزية.

وشدد على أنه مع نهاية الأسبوع الجاري يكون جميع الطلاب قد تسلموا الكتب الدراسية في المدارس الحكومية والتجريبية وغيرها، موضحا أن الكتب الدراسية متوفرة على المكتبة الإلكترونية على موقع الوزارة.

واستطرد الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم أن التغذية المدرسية يتم توزيعها على جميع الطلاب البالغ عددهم نحو  25 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وذكر أن الوجبات عبارة عن باكو بسكويت سادة وآخر عجوة وبها عناصر مهمة للطالب تساعده على النمو والتركيز، مؤكدًا أن هناك ضوابط لتوزيع البسكويت حتى لا يكون هناك تخزين ويتم تسليمه للمدراس أسبوعيًا.

ولفت إلى أن هناك الوجبات الكاملة الساخنة التي يتم توزيعها بالتعاون بين وزارة التعليم وإحدى الجمعيات الخيرية لبعض الطلاب في الأماكن النائية والبعيدة وتمت تجربتها في الفيوم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وسيتم تعميمها مع بداية العام الجديد في الأماكن النائية والبعيدة وللطلاب الأكثر احتياجًا.
 

