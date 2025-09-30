إيمان العاصي تشارك كواليس "قسمة العدل"

حرصت الفنانة إيمان العاصي ، على مشاركة جمهورها و متابعيها لحظات مميزة، عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت الفنانة إيمان العاصي في الصور عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وهي في كواليس مسلسلها "قسمة العدل" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وتدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني.

كان آخر أعمال ايمان العاصي، هو مسلسل برغم القانون من بطولتها الي جانب هاني عادل وفرح يوسف ومحمد القس.