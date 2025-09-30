اقتصادية قناة السويس توقع مع شركة تركية كبرى مشروع تدوير بلاستيك باستثمارات 40 مليون دولار

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، خلال جولته الترويجية التي بدأها أمس لتركيا، عقد إنشاء مشروع (HIPER Plastic- هايبر بلاستيك)، التركي للتدوير بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف م²، وتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار (تعادل ملياري جنيه)، ويتيح 700 فرصة عمل مباشرة، وقد قام بالتوقيع مخلص شاهلار- MUHLIS ÇAĞLAR، رئيس الشركة، ويعد مشروع التدوير الأول بالقنطرة غرب؛ حيث يحافظ على البيئة بانبعاثات صفرية، ويستخدم أحدث التقنيات في مجال صناعة تدوير البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، ومواد التغليف البلاستيكية، وعمليات الفرز والسحق والغسيل وعمليات الإنتاج الخاصة لمركبات البولي إيثيلين تيريفثالات (PET)، والبولي بروبيلين (DOTP)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المشروع الموقع اليوم يعكس حرص الهيئة على جذب تجمعات صناعية متكاملة بمنطقة القنطرة غرب، وكذلك تحقيق الاستدامة البيئية وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتطوير منطقة القنطرة غرب وتجهيزها ببنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات؛ لتصبح قلعة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة إقليميًّا وعالميًّا، لافتًا إلى أن التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة يمثل حجر الزاوية للاستثمارات داخل الهيئة، تحقيقًا للنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية التي شهدت مؤخرًا افتتاح بعض المصانع ومشروعات المرافق والبنية التحتية بها، قد نجحت في جذب 41 مشروعًا حتى الآن ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت مليار و93,5 مليون دولار، وتتيح 56,565 فرصة عمل مباشرة، فيما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 2,572,400 م²، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في جذب المزيد من الاستثمارات لا سيما التركية لهذه المنطقة الواعدة.