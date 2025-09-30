قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
رئيس الوزراء من المنوفية: نشجع الصناعات والحرف اليدوية لتعزيز فرص التسويق والترويج

كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في مستهل جولته اليوم بمحافظة المنوفية، معرض صناعات الحرف اليدوية والتراثية بقرية شمّا بمركز أشمون.

وأكد رئيس الوزراء أن اختيار المعرض ضمن نقاط زيارته اليوم، يؤكد حرص الدولة مُمثلة في قيادتها السياسية على تشجيع الصناعات والحرف اليدوية، وتعزيز فرص التسويق والترويج لها دعماً لصناعها، حيث تعبر منتجاتها عن عراقة حضارتنا وتراثنا.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إقامة هذا المعرض جاء بهدف الترويج لمُنتجات أبناء قرى مُحافظة المنوفية من الحرف التراثية واليدوية، حيث تعدُ المحافظة قلعة مميزة لتلك الصناعات التراثية، وبها نحو ٨ قرى حرفية يحترف أبناؤها نحو ١٣ صناعة حرفية مُتخصصة. 
 
وتفقد رئيس الوزراء جانباً من أقسام المعرض وتعرف على منتجاته المتنوعة، وأدار حواراً مع العارضين والعارضات، حيث أشاد بجودة الصناعات الحرفية بالمعرض بشكل عام، والسجاد اليدوي بشكل خاص.

من جانبهم، شكر الصناع رئيس الوزراء على هذه الزيارة، وعرضوا عدداً من المتطلبات على رئيس الوزراء لدفع صناعاتهم، حيث أشار صناع السجاد اليدوي إلى مطلبهم الخاص بتوفير المواد الخام للمساعدة في خفض تكلفة الإنتاج بما يساعد على التسويق، مع إقامة معرض دائم لمنتجاتهم، وتيسير إجراءات تسويق منتجاتهم بالخارج، كما طالب الصناع أيضاً بقانون خاص بقطاع الحرف، وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على تشكيل مجلس أعلى للحرف اليدوية والتراثية، في حين أكد صناع الأرابيسك أنهم قد توسعوا في التصدير إلى أسواق بالدول الخليجية خاصة بعد أن كان تسويق منتجاتهم يقتصر على خان الخليلي.

وطلب أحد العارضين من الدكتور مصطفى مدبولي، المشاركة في معرض "تراثنا" في دورته المرتقبة، ووجه رئيس الوزراء القائمين بتضمينه ضمن المشاركين، وتم التواصل مع المسئولين لتنفيذ طلبه.

وتوقف الدكتور مصطفى مدبولي عند عدة نقاط في المعرض، من بينها أحد العارضين الذي يدمج القطاع الأكاديمي بالحرفي، من طلبة كليات التربية النوعية بجامعة المنوفية، كما توقف عند معرض طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، والذين عرضوا منتجاتهم في قسم الزخرفة والملابس، وأدار حديثاً مع إحدى العارضات من ذوي الهمم، تعرض لوحات رسم على الفحم، والتي طلبت فرصة عمل، ووجه رئيس الوزراء المحافظ بتوفير فرصة عمل لها.  

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة علا محمد الغتمي، مديرة إدارة التعاون الدولي بمحافظة المنوفية؛ المُشرف على وحدة "أيادي مصر"، التي أشارت إلى أن المعرض يُقدم منتجات صناعات قرى مركز أشمون، المُرشحة من جانب اللجنة الوطنية لليونسكو، لتمثيل مصر عالمياً ضمن مسابقة المدن الإبداعية، وذلك في مجال الحرف اليدوية والفنون التراثية.


ولفتت إلى أن المعرض يضم منتجات قرية ساقية أبو شعرة، التي تتميز بصناعة السجاد اليدوي، ويعمل بها آلاف من العاملين المهرة بينهن سيدات، إلى جانب منتجات قرية ساقية المنقدي المشتهرة بحرفة تطعيم الصدف، التي يتم التسويق لها في سوق خان الخليلي، وكذا منتجات قرية جريس على فرع رشيد، المشتهرة بصناعة الفخار والخزف، فضلاً عن منتجات قرية شما المشتهرة بصناعة التطريز بالسيرما التي يُنسج منها خيوط كسوة الكعبة المشرفة منذ عقود، وكذلك منتجات قرية سرس الليان المشهورة بصناعة الأرابيسك، وقرية كفر هلال في بركة السبع التي تعدُ من المناطق الصناعية الكُبرى في صناعة المنسوجات.

وأضافت أن المعرض يشهد لأول مرة مشاركة جامعة المنوفية ضمن محاولة للدمج بين القطاع التنفيذي والحرفي والأكاديمي، حيث تشارك بمنتجات حرفية من طلبة كليات التربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية والطفولة، وتسهم الجامعة في تطوير الصناعات اليدوية من منظور أكاديمي.

يشهد المعرض مشاركة عناصر المجتمع المدني، عبر العديد من الجمعيات الأهلية الداعمة لهذه الأنشطة الحرفية والقائمين بها، وكذا يشارك لأول مرة بالمعرض مدرسة الأمل للصم والبكم، التي تسهم في تعزيز فرص تعليم الأبناء من ذوي الهمم تلك الحرف، وتأهيلهم للمهارات المطلوبة لسوق العمل، ويتم عرض أهم المنتجات التي يقدمونها.  

