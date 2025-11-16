قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات
خالد عبد العزيز وممدوح عيد يشاركان في عزاء الراحل محمد صبري
أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي
الأهلي والزمالك يجتمعان في وداع الراحل محمد صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها

ما مقدار النفقة على الزوجة
ما مقدار النفقة على الزوجة
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في حالة تمكين الزوجة لزوجها أثناء وجوده في مصر ثم سفره إلى الخارج دون أن ينفق عليها، مؤكدة أن التمكين إذا تحقق، سواء كان في بيت والدها أو في فندق أو في أي مكان يصلح للمعاشرة، فإن النفقة تصبح واجبة على الزوج بمجرد تمام التمكين.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن امتناع الزوج بعد ذلك عن الإنفاق يعد تقصيرًا في واجب شرعي ثابت عليه، خاصة إذا كان قادرًا على النفقة، موضحة أنه في هذه الحالة يكون الزوج آثمًا بنظر الشرع.

3 معايير لتحديد مقدار النفقة الزوجية

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج تجاه زوجته.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الشرع لم يحدد مقدارًا ثابتًا للنفقة، وإنما جعلها مرتبطة بثلاثة معايير: حالة الزوج المادية وهل هو موسر أم معسر، واحتياجات الزوجة الأساسية، والعرف الاجتماعي الذي يحدد مستوى المعيشة في البيئة التي يعيش فيها الزوجان.

وتناولت أمين الفتوى في دار الإفتاء جانبًا آخر من المشكلات الزوجية التي قد تنشأ بسبب اختلاف تقدير الاحتياجات، مؤكدة أن بعض النساء يطلبن أحيانًا احتياجات تفوق قدرة الزوج المادية، بينما يرى الزوج أن هذه الطلبات ليست أساسية. 

وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحل يكمن في الحوار، والحكم بين الطرفين بطرف ثالث محايد لتحديد ما إذا كانت الزوجة تطلب أكثر من اللازم أم أن الزوج هو المقصّر.

وشرحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن احتياجات الزوجة الأساسية تشمل الغذاء والمسكن المناسب والعلاج والكسوة بنوعيها الصيفية والشتوية، أما الكماليات فتعود تقديرها إلى العرف، موضحة أنه إذا أصبح الشيء من الكماليات لكنه منتشر في الوسط الاجتماعي بحيث صار من الضروريات، فإنه يدخل ضمن الواجبات التي يجب على الزوج توفيرها.

النفقة الزوجية مقدار النفقة الزوجية 3 معايير لتحديد مقدار النفقة الزوجية أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الدكتورة زينب السعيد النفقة الزوجية واجبة على الزوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

استمرار تكليف 350 معلما حاصلا على دبلومة الأمن القومي بوظيفة مدير مدرسة

زيارة وزيرة التضامن بنك ناصر

وزيرة التضامن تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي .. وتتفقد سير العمل

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر المصري: إطلاق قافلة جديدة من مساعدات "زاد العزة" إلى غزة

بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

فيديو

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد