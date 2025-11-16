قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا

حالات تسقط فيها النفقة عن الزوجة
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحالات سقوط النفقة الزوجية، موضحة أن النفقة لا تسقط عن الزوجة بأي حال من الأحوال إلا في حالة نشوز الزوجة. 

3 حالات تسقط فيها النفقة عن الزوجة

وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن نشوز الزوجة يعني امتناعها عن أداء حق الزوج الشرعي بدون عذر، فإذا كان لها عذر فلا تُعد ناشزًا.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن النشوز يتحقق أيضًا إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع الزوج في منزل الزوجية دون سبب، أو خرجت من بيتها بدون إذنه، وهذه هي الحالات الثلاث التي يثبت فيها النشوز.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هناك ضابطًا مهمًا جدًا في هذا الأمر، وهو أن الحكم بالنشوز ليس من حق الزوج ولا من حق أهل الزوج أو أهل الزوجة، وإنما هو حكم قضائي بحت. 

وشددت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الحق المالي الثابت للزوجة بموجب الشرع لا يسقط إلا بحكم من القاضي، قائلة: "ما ينفعش كزوج تقول زوجتي ناشز… الحكم بالنشوز لا يصدر إلا من المحكمة، وهي وحدها التي تقرر سقوط النفقة أو استمرارها". 

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما يسمعه الناس من عبارات مثل "هي ناشز ومش هانفق عليها" غير صحيح شرعًا، لأن الزوج ليس من حقه إسقاط هذا الحق دون الرجوع للقاضي.

علاج نشوز الزوجة

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كشف عن المراحل الثلاث لتعامل الزوج مع الزوجة الناشز، مشيراً إلى إن الخطوة الأولى لعلاج الزوجة الناشز هى الموعظة والتذكير بعواقب هذا الطريق وما ينتظر الأسرة من آلام.

وأشار شيخ الأزهر، خلال تصريحات متلفزة سابقة، إلى أنه إذا اتعظت الزوجة وغلبت عقلها على عاطفتها على الزوج شرعا أن يعود بزوجته إلى بيت المودة والرحمة، لافتا إلى أن النوع المتقدم من علاج النشوز هو هجر الزوجة الناشز في المضجع، حيث أن الهجر في هذا المكان من شأنه تنبيه المرأة للوضع.

ونوه شيخ الأزهر بأن الهجر المنصوص عليه في القرآن هو الهجر في المضجع أي مكان النوم فقط، لأنه المكان الطبيعي الذي يثمر فيه الهجر شعورا بالحرمان من الطمأنينة والسكن، موضحا أنه ليس المراد ترك غرفة النوم إلى مكان آخر فهذا تصرف غير مقبول شرعا فهو تزيد في الدين ويزيد من الفجوة.

ولفت شيخ الأزهر إلى أن المقصد من تشريع علاج الضرب لحالة النشوز ليس إهانة الزوجة الناشز أو إذلالها أو المساس بأدميتها، والقول بشيىء من ذلك افتراء، وإنما الغرض الحقيقي هو إعادة الزوجة لصوابها.

