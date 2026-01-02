استقبال حافل بالورود لـ الشامي في مطار القاهرة قبل حفله بالزمالك| صور

وصل المطرب السوري الشامي، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة، استعدادا لإحياء حفله غدا بالزمالك، حيث كان في استقباله المنتج تامر عبدالمنعم وعدد من جمهوه ومحبوه الذين استقبلوه بالورود.



وأعرب الشامي عن سعادته بوجوده في مصر مع بداية العام الجديد، ومشاركة جمهوره نجاحاته الأخيرة خاصة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.



الشامي، من مواليد سوريا، وبدأ مسيرته عام 2021 محققا نجاحا واسعا بأغاني مميزة مثل "صبرا"، "يا ليل يا العين"، ودويتو "ملكة جمال الكون" الذي قدمه مع تامر حسني في مهرجان العلمين في نسخته الثالثة، وحقق رقما قياسيا في موسوعة جينيس كأصغر فنان يتصدر "بيلبورد عربية" بأغنية "وين".

