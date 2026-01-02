قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
استقبال حافل بالورود لـ الشامي في مطار القاهرة قبل حفله بالزمالك| صور

وصل المطرب السوري الشامي، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة، استعدادا لإحياء حفله غدا بالزمالك، حيث كان في استقباله المنتج تامر عبدالمنعم وعدد من جمهوه ومحبوه الذين استقبلوه بالورود.
 

وأعرب الشامي عن سعادته بوجوده في مصر مع بداية العام الجديد، ومشاركة جمهوره نجاحاته الأخيرة خاصة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.
 

الشامي، من مواليد سوريا، وبدأ مسيرته عام 2021 محققا نجاحا واسعا بأغاني مميزة مثل "صبرا"، "يا ليل يا العين"، ودويتو "ملكة جمال الكون" الذي قدمه مع تامر حسني في مهرجان العلمين في نسخته الثالثة، وحقق رقما قياسيا في موسوعة جينيس كأصغر فنان يتصدر "بيلبورد عربية" بأغنية "وين".

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يتابع خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي

متحدث الصحة

الصحة: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلا عن الطبيب

طلعت مصطفى

مفاجآت طلعت مصطفى في 2026.. مدن ما بعد الذكاء الاصطناعي وفنادق عالمية بالأقصر والأهرامات

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

