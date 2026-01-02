قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

دنيا سمير غانم توجة رساله شكر لجمهورها وزوجها: أحلي مفاجأة بعيد ميلادي

ميرنا محمود

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي  الإنستجرام.

و كتب دنيا سمير غانم : "شكراً لكل الناس اللي قالتلي كل سنة وانت طيبة في عيد ميلادي، وشكراً لرامي وكايلولي وأصحابي وأخواتي على المفاجأة الحلوة دي اللي في أحلى مكان في الدنيا… نيل بلدنا، بحبكم أوي، ويا رب سنة سعيدة على الجميع".

و صادف أمس 1 يناير عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم و التي اتمت عامها الـ40 ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على شبابها وجمالها الطبيعي.

يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

دنيا سمير غانم اعمال دنيا سمير غانم ميلاد دنيا سمير غانم اطلالات النجوم

