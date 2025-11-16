سيد عبد الحفيظ يقدّم واجب العزاء ويواسي أبناء محمد صبري ..شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام صورة لـ سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يقدّم واجب العزاء ويواسي أبناء نجم الزمالك السابق الراحل محمد صبري.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "سيد عبد الحفيظ يقدّم واجب العزاء ويواسي أبناء الكابتن محمد صبري عليه رحمة الله".



كما حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، المقام في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

وتستقبل أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

كان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.