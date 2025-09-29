مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأثنين29 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.


مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة


• موعد أذان الفجر: 5:21 ص

• موعد الشروق: 6:47 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:45 ص

• ‎موعد أذان العصر: 4:09 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:43 م

• موعد أذان ‎العشاء: 8:00 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية


• موعد أذان الفجر: 5:25 ص

• موعد الشروق: 6:53 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:50 ص

• موعد أذان ‎العصر: 4:14 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:48 م

• ‎موعد أذان العشاء: 8:06 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان


• موعد أذان الفجر: 5:18 ص

• موعد الشروق: 6:39 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:39 ص

• ‎موعد أذان العصر: 4:03 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:37 م

• موعد أذان العشاء: 7:50 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح


• موعد أذان الفجر: 5:36 ص

• موعد الشروق: 7:03 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:01 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:25 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:59 م

• موعد أذان ‎العشاء: 8:17 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة


‎• موعد أذان الفجر 5:12 ص

‎• موعد الشروق: 6:36 ص

• موعد أذان الظهر: 12:35 ص

• موعد أذان العصر: 3:59 م

• موعد أذان المغرب: 6:33 م

• موعد أذان العشاء: 7:48 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ


• موعد أذان الفجر: 5:10 ص

• موعد الشروق: 6:35 ص

• موعد أذان الظهر: 12:33 ص

• موعد أذان العصر: 3:58 م

• موعد أذان المغرب: 6:31 م

• موعد أذان العشاء: 7:47 م
 

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الاثنين مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة مواقيت الصلاة حسب موقعك مواقيت الصلاة اليوم قي اسوان

