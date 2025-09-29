مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأثنين29 سبتمبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة
• موعد أذان الفجر: 5:21 ص
• موعد الشروق: 6:47 ص
• موعد أذان الظهر: 12:45 ص
• موعد أذان العصر: 4:09 م
• موعد أذان المغرب: 6:43 م
• موعد أذان العشاء: 8:00 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية
• موعد أذان الفجر: 5:25 ص
• موعد الشروق: 6:53 ص
• موعد أذان الظهر: 12:50 ص
• موعد أذان العصر: 4:14 م
• موعد أذان المغرب: 6:48 م
• موعد أذان العشاء: 8:06 م
مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان
• موعد أذان الفجر: 5:18 ص
• موعد الشروق: 6:39 ص
• موعد أذان الظهر: 12:39 ص
• موعد أذان العصر: 4:03 م
• موعد أذان المغرب: 6:37 م
• موعد أذان العشاء: 7:50 م
مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح
• موعد أذان الفجر: 5:36 ص
• موعد الشروق: 7:03 ص
• موعد أذان الظهر: 1:01 م
• موعد أذان العصر: 4:25 م
• موعد أذان المغرب: 6:59 م
• موعد أذان العشاء: 8:17 م
مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة
• موعد أذان الفجر 5:12 ص
• موعد الشروق: 6:36 ص
• موعد أذان الظهر: 12:35 ص
• موعد أذان العصر: 3:59 م
• موعد أذان المغرب: 6:33 م
• موعد أذان العشاء: 7:48 م
مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ
• موعد أذان الفجر: 5:10 ص
• موعد الشروق: 6:35 ص
• موعد أذان الظهر: 12:33 ص
• موعد أذان العصر: 3:58 م
• موعد أذان المغرب: 6:31 م
• موعد أذان العشاء: 7:47 م