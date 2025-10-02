قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك

رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 5:22  ص
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 07: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء  7:56 م

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة 

  • موعد صلاة الفجر: 5:24 ص.
  • موعد صلاة الظهر: 12:46 م.
  • موعد صلاة العصر: 4:09 م.
  • موعد صلاة المغرب: 6:41 م.
  • موعد صلاة العشاء: 7:58 م.

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية     
 

وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية


وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 م
موعد  صلاة العصر 4:03 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ


وقت صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة  العصر 3:55 م
وقت صلاة المغرب 6:28 م
وقت صلاة العشاء 7:43 م

مواقيت الصلاة فى أسوان


وقت صلاة الفجر 5:19  ص
موعد صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 01: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م

