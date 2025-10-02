مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 07: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م
مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة
- موعد صلاة الفجر: 5:24 ص.
- موعد صلاة الظهر: 12:46 م.
- موعد صلاة العصر: 4:09 م.
- موعد صلاة المغرب: 6:41 م.
- موعد صلاة العشاء: 7:58 م.
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 4:03 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
وقت صلاة المغرب 6:28 م
وقت صلاة العشاء 7:43 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 01: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م